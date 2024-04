Pontina, scatta l’alt al furgone, loro scendono e scappano nei campi | “A bordo bottino da 10.000 euro”

La Polizia Stradale ha intercettato un furgone “sospetto” sulla Pontina nei giorni scorsi. Ma una volta intimato l’alt, per tutta risposta, gli occupanti sono fuggiti a piedi abbandonando il mezzo. Ecco cosa è successo.

Non soltanto incidenti. La Pontina torna oggi alla ribalta della cronaca per un maxi carico di merce rubata (dal valore, se rivenduta sul mercato illegale, di almeno 10.000 euro) bloccato sulla statale 148 dagli agenti della Polstrada. Il furgone è stato intercettato all’altezza dello svincolo per Borgo Montello/Cisterna di Latina: le persone a bordo però, alla vista degli agenti, si sono dati ad una precipitosa fuga nelle campagne circostanti.

Rame rubato nel furgone fermato sulla Pontina

Ma cosa c’era di così tanto ‘scottante’ a bordo del veicolo? Ebbene, al suo interno sono stati rivenuti dai poliziotti del Distaccamento di Aprilia circa 1.400 kg, di spezzoni di cavi in rame gommato rosso della sezione di mm. 60.

Si tratta di uno dei metalli più gettonati dai ladri, che sul mercato nero avrebbe fruttato circa 10.000,00 euro. Sono tuttora in corso serrate indagini allo scopo di accertare la provenienza delittuosa del rame trasportato e l’identificazione degli autori.