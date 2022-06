Pontinia, scomparso Franco Mazzoni in mattinata: l’appello della nipote

Pontinia. Una scomparsa che ha lasciato tutti con il fiato sospeso: le ore passano e le ricerche per il momento non hanno dato risultati tangibili. Sembrerebbe essere sparito nel nulla con la sua auto dopo l’ultimo avvistamento in mattinata.

Scomparso questa mattina a Pontinia

Un uomo anziano residente a Pontinia (LT) è scomparso nelle ultime ore. In redazione arriva l’appello disperato della nipote per diffondere la notizia con la speranza di dare rilievo e risonanza al caso, aumentando così la copertura a le possibilità di ritrovarlo. Si tratta di Franco Mazzoni, indossava pantaloni celestino/grigi e un cappello bianco con striscia nera.

L’uomo è scomparso proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 15 giugno, intorno alle 10.30 del mattino.

Il numero da contattare in caso di avvistamento

Si sarebbe allontanato di casa a bordo della sua Panda color grigio. Se qualcuno dovesse avvistarlo, è pregato di chiamare direttamente a questo numero (349-2659526), oppure scrivere alla redazione. Di seguito riproponiamo la foto per l’identificazione: