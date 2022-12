Qual è la città dove si vive meglio in Italia? Roma si ‘piazza’ al trentunesimo posto, la classifica

Semmai qualcuno si fosse mai chiesto qual è la città in Italia dove si vive meglio, il Sole 24 ore ha stilato una classifica. Sul podio ci sono Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Un primato che conferma l’andamento degli ultimi cinque anni, mentre si vede precipitare la posizione delle grandi citta come Milano, all’ottavo posto e Roma al trentunesimo posto. Un crollo dovuto in particolar modo al caro vita.

Classifica in base alla Regioni

In una classifica generale, facendo riferimento alle Regioni, possiamo notare un buon posizionamento dell’Emilia Romagna del Trentino e della Toscana. Nel primo caso, infatti, oltre a Bologna, Parma si piazza al nono posto, mentre Reggio Emilia al tredicesimo. Nel secondo caso a parte Bolzano che ha ottenuto un secondo posto, c’è anche Trento con un quinto posto. Nel terzo caso, infine, oltre a Firenze con il suo secondo posto risalgono la classifica: Siena con un quarto posto e Pisa al decimo posto.

Roma, con il suo 31esimo posto, Milano, con un ottavo posto, Genova con un 27esimo posto, Torino con un 40esimo posto, Napoli con un 98esimo posto, Palermo con un 88esimo posto crollano sotto il peso di caro energia e inflazione. Si tratta delle grandi città che in questa valutazione sembrano aver subito della situazione economica attuale.

Gli indicatori tenuti in considerazione

Ma la graduatoria ha tenuto conto di vari indicatori e volendo fare riferimento a ricchezza e consumi allora il podio se l’è aggiudicato Belluno, seguito da Bologna e da Bolzano. Per lavoro ed affari, invece, Milano, Triste e Roma. Per ambiente e servizi: Pisa, Siena e Aosta. Per demografia e salute Bologna, Modena e Roma. Per giustizia e sicurezza: Oristano, Pordenone e Sondrio e per cultura: Firenze, Triste e Gorizia.

Sono diversi gli indicatori inseriti per la classifica di questo 2022 e si tratta di: indicatori su inflazione, energia e fonti rinnovabili, partecipazioni all’ultima tornata elettorale, qualità della vita di bambini e anziani, indice di criminalità, ecosistema urbano, indice di sportività e indice sulla qualità della vita delle donne. In merito a quest’ultimo punto sono Monza, Brianza e Treviso ad offrire le migliori condizioni di vita per le donne.