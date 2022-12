Quali sono stati i trend di Google 2022? La classifica, da Putin alla Regina Elisabetta

L’ultimo mese dell’anno porta con sé i bilanci in ogni campo e il famoso motore di ricerca su Internet, Google, non si smentisce. Dalla sua base di dati emergono le parole che hanno suscitato più interesse negli ultimi 12 mesi. Le parole di tendenza del 2022 riguardano gli eventi di attualità come la guerra in Ucraina, Putin o la morte della Regina Elisabetta. Successivamente anche eventi sportivi come Australian Open o politici come le elezioni hanno creato maggior traffico sul web.

Quali sono state le parole di tendenza nel 2022

La prima, in classifica, è “Ucraina”, paese abbastanza sconosciuto prima del 24 febbraio, data d’inizio dell’invasione russa voluta dalla Russia contro il governo di Volodymyr Zelens’kyj. Per molte persone la situazione socio-geo-politica è stata una novità, nonostante essa fosse iniziata molto tempo fa. Nel 2014 scoppiarono i primi moti filorussi (e antieuropeisti) nelle regioni separatiste del Donbass.

La seconda parola di tendenza è “Regina Elisabetta” morta lo scorso 8 settembre a 96 anni, dopo più di 70 anni di regno. La sua longevità l’ha fatta diventare una sovrana negli occhi di milioni di persone in tutto il mondo. Moglie, madre, nonna, bisnonna, oltre che regina, Elisabetta ha affascinato generazioni di sudditi e non solo.

Il terzo posto della classifica torna sulla crisi tra Russia e Ucraina, nei vari momenti dello svolgimento del conflitto che sembra, tutt’ora senza fine. Scendendo in classifica, Putin, il presidente russo, è la sesta parola che ha generato più traffico nel 2022. Lo “zar di Mosca” si è reso responsabile dell’aggressione militare contro uno Stato libero e indipendente. Ha motivato l’accaduto come “un operazione speciale” per difendere il popolo ucraino dal governo “nazista” che siede a Kiev, colpevole di non difendere i diritti della minoranza russofona. Lo sport

Il quarto posto in classifica è rappresentato dal torneo di tennis, Australian Open, che si svolge tutti gli anni, a gennaio. Di conseguenza, gli amanti dello sport su terra rossa iniziano ad informarsi sulle programmazioni già a dicembre.

Le elezioni italiane in classifica (e non solo)