Quarta dose per gli over 60: ecco come prenotare e dopo quanto tempo fare il richiamo

Prima quell’apparente ‘normalità’, poi il virus che ha continuato la sua corsa. E la variante Omicron 5 che da diverse settimane, ormai, sta facendo registrare un aumento di contagi in Italia. Da qui, quindi la decisione di accelerare la campagna di vaccinazione e di estendere la quarta dose di vaccino, inizialmente rivolta solo agli over 80, anche agli over 60, indipendentemente dalle categorie di fragilità. Tutti quelli che hanno più di 60 anni, quindi, tra pochissimi giorni potranno vaccinarsi.

Nel Lazio le prenotazioni per la quarta dose partono il 14 luglio

Dopo il via libera dell’Aifa al booster per gli over 60 e la circolare del Ministero della Salute, la Regione Lazio non ha perso tempo. Anzi, da giovedì 14 luglio ci si potrà prenotare sul portale regionale con la procedura che è sempre la stessa. Basterà collegarsi al portale Salute Lazio, avere con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale e inserire le ultime 13 cifre del codice numerico.

Dove si potrà fare?

Nel Lazio riapriranno, quindi, alcuni hub vaccinali. La quarta dose, infatti, a Roma si potrà fare in questi punti:

La Vela a Tor Vergata

La Stazione Termini

L’istituto Spallanzani

Piazzale Ostiense Acea

Ma ricordiamo che il richiamo potrà essere somministrato anche dal medico di medicina generale o nelle farmacie, quelle che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Dopo quanto tempo fare la quarta dose?

La seconda dose booster di vaccino a mRna, quindi la quarta dose, presto verrà somministrata agli over 60 e ai fragili di tutte l’età. A patto, però, che siano passati almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. Questo è quello che raccomanda la circolare del Ministero della Salute.