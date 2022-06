Roma, 56enne si sente male in strada e muore: i ‘curiosi’ bloccano i soccorsi

Stava per iniziare il suo turno di lavoro quando, improvvisamente, ha accusato un malore sotto gli occhi increduli di chi ieri pomeriggio, intorno alle 19, si trovava lì, in via Mattia Battistini. Si è accasciato a terra, nei pressi del ristorante dove prestava servizio, ha perso i sensi, ma una volta sul posto i soccorritori, allertati dai dipendenti del locale, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: lui, un uomo italiano di 56 anni, è morto così, proprio mentre stava per iniziare il lavoro di sempre.

I curiosi e le foto sul luogo della tragedia

Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, hanno fatto di tutto per salvare la vita a quell’uomo di 56 anni chi si era accasciato a terra, in strada, proprio vicino al ristorante in zona Primavalle dove lavorava. Una strada trafficata, un orario quasi di punta e tanti passanti che, in parte, hanno ‘ostacolato’ la macchina dei soccorsi. Perché se c’è chi ieri pomeriggio ha cercato, come poteva, di aiutare, c’è anche chi non ha perso tempo di tirare fuori lo smartphone, fare video e foto su quel luogo della tragedia. C’è chi ha lasciato l’auto in strada, ha creato doppie file e ha intralciato in qualche modo il passaggio dei soccorritori.

Il tragico epilogo in via Mattia Battistini

Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, una morte naturale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Roma Montespaccato, che erano lì di passaggio. Increduli e ancora sotto choc i dipendenti del ristorante, che ieri pomeriggio hanno perso un collega. La salma dell’uomo, deceduto per un malore, è stata riaffidata alla famiglia.