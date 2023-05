Roma, 71enne esce di casa e scompare nel nulla da oltre 20 giorni: la disperazione dei familiari

Roma. Aleksander Otrebski è scomparsa da diversi giorni, ormai, e l’apprensione per le sue condizioni cresce continuamente, ogni giorno di più. Ogni giorno che passa è un inferno per i familiari che, al momento, da oltre 20 giorni non riescono ad avere notizie dell’uomo. Si tratta di un 71enne, residente da anni alla Garbatella e prima ancora ad Ostia, di origini straniere. Nessuna traccia, nessun modo per poterlo contattare, nessun filo da seguire.

Scomparso a Roma da oltre 20 giorni

La scomparsa di Aleksander Otrebski era avvenuta lo scorso 5 maggio, quando i familiari avevano deciso di rivolgersi alle autorità per poterlo ritrovare. Proprio nell’arco di quella giornata, l’uomo di 71 anni aveva lasciato l’appartamento dove abita da solo, senza comunicare a nessuno dove stesse andando. Quando, dopo diverse ore, ci era accorti della sua scomparsa, la prima cosa è stata andare a controllare dentro al suo appartamento, in cerca di tracce: all’interno dell’immobile sono stati rinvenuti gli unici due cellulari in possesso dell’uomo, uno per comunicare con conoscenti in Italia, uno per parlare con la famiglia in Polonia. Entrambi i dispositivi erano dentro casa, dunque l’uomo con sé non ha nessuno strumento su cui possa essere contattato. Dal quel 5 maggio, per comunicare con conoscenti in Italia, uno per parlare con la famiglia in Polonia. Nessun contatto con nessuno.

Le ricerche e l’apprensione dei familiari

Ora, dopo i tanti giorni trascorsi, sono stati allertati anche gli esperti del Comitato Scientifico ricerca scomparsi. Inoltre, la famiglia ha voluto far sapere che in questi ultimi giorni Aleksander soffriva di strane vertigini ma, comunque, non aveva accusato forti malori invalidanti. E le ricerche non possono se non continuare, sopratutto concentrandosi anche sul versante litorale. Stando ai familiari, all’uomo piaceva particolarmente il lungomare di Ostia dove in passato aveva abitato, dunque la zona è sotto osservazione. Per chiunque dovesse riconoscerlo, può chiamare subito il 112 o il Comitato scientifica per la ricerca scomparsi al 388.1894493. L’uomo, 71enne di origini polacche, è alto un metro e 78 centimetri, ha i capelli brizzolati e gli occhi castano chiaro. Ecco la sua foto: