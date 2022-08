Roma, a fuoco gli studi di Cinecittà: le fiamme invadono il set

Roma. Un vasto incendio durante le riprese, all’interno degli studi cinematografici. La notizia delle fiamme è dell’ultima ora, e non si hanno ancora elementi particolareggianti sulla modalità e le cause che avrebbero portato al rogo. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.

Leggi anche: Cause incendio Roma, pista criminale o colposa non escluse, avviate indagini

Incendio sul set di Cinecittà

La sala operativa alle ore 15.50 circa. ha inviato tre squadre VVF a causa di un incendio all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà. Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale per il supporto alle operazioni.

Le operazioni di spegnimento

Al momento si sta ancora estinguendo l’incendio, contestualmente si stanno proteggendo le strutture non ancora interessate dal fuoco e dal fumo. La scenografia interessata è quella di “Firenze rinascimentale”. Non risultano feriti o intossicati al momento.