Roma, accerchiano una turista sulla metro e le rubano denaro e documenti: arrestate 4 rom

L’hanno circondata per non darle via di fuga. Poi una di loro ha infilato, con la massima destrezza e leggerezza, una mano nella borsa, prendendo il portafoglio con all’interno 1.250 euro in contanti e i documenti della turista tailandese appena arrivata a Roma. Ma la loro manovra, ormai conosciuta, è stata notata dai Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo.

La turista si trovava all’interno della stazione della metropolitana A, alla fermata “Lepanto”, quando quattro donne di età compresa tra 18 e 35 anni, tutte di origini rom bosniaca e senza una fissa dimora nella Capitale l’hanno adocchiata.

Il colpo

Le quattro hanno atteso che la turista salisse sulla metro e, all’interno del vagone, approfittando della calca, l’hanno accerchiata. Ma la loro manovra non è sfuggita ai militari, saliti anche loro sul convoglio. Non appena le malviventi hanno aperto la borsetta della donna, i carabinieri hanno bloccato le donne, arrestandole.

Rubato un altro portafoglio a Lepanto

Sempre alla fermata Lepanto, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Prati, in borghese, ha arrestato un cittadino romeno di 39 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina. L’uomo, dopo aver rubato il portafoglio dallo zaino di una donna, è stato subito bloccato dai Carabinieri e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha spintonato uno dei militari. Gli arresti sono stati tutti convalidati.