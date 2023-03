Roma, aggrediscono un 20enne con il taser per il suo cappotto: arrestato il complice

Roma. Lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo. Si tratta del secondo uomo che, nella giornata di giovedì scorso, in Via Carlo Cattaneo, insieme ad un complice, aveva rapinato un turista nei pressi di un bed & breakfast aggredendolo con un taser. Ora è nelle mani della Polizia di Stato. Ma cosa era successo?

Roma, aggredisce turista 19enne a colpi di taser per rapinarlo: arrestato 18enne

Lo hanno rintracciato e fermato, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, il secondo uomo che, giovedì scorso, in Via Carlo Cattaneo, insieme ad un complice, aveva rapinato un turista nei pressi di un bed & breakfast aggredendolo con un taser. La vittima della rapina andata in scena per le vie di Roma, era uno straniero di soli 20 anni, che si trovava nei pressi della struttura e che presumibilmente era in procinto di godersi le bellezze della città. Tuttavia, le sue aspettative erano state sin da subito smentite e smorzate. Infatti, all’improvviso il turista si è trovato faccia a faccia con la cruda realtà cittadina, poiché era stato derubato del cappotto con dentro 300 euro e del passaporto. Dopo la segnalazione alla Polizia, nel giro di poche ore, uno dei due rapinatori, un ragazzo tunisino di 19 anni, era stato prontamente fermato dagli agenti in Piazza dei Cinquecento e sottoposto a fermo.

Arrestato anche il complice nelle ultime ore

Ma del complice, ancora nessuna traccia. Per questo si è proceduto con l’intensificazione dei controlli sulle tracce del malfattore: grazie a tali servizi, disposti dal Questore nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini, nelle ultime ore anche il complice, un 24enne della Guinea, è stato bloccato in via Giovanni Amendola e sottoposto a Fermo di P.G.. Dopo la convalida per lo stesso è stata disposta la custodia cautelare in carcere.