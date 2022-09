Roma, aggressione e insulti al consigliere Andrea Alemanni (PD): ”Mi è stata tirata addosso la terra”

Roma. Una mattinata da dimenticare, senza ombra di dubbio, per il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Alemanni, consigliere del Pd: insultato e aggredito nella mattinata di oggi, mercoledì 28 settembre, nel bel mezzo della strada. L’aggressione ricevuta è stata raccontata da lui stesso sulla sua pagina Facebook.

Il fatto è accaduto quando Alemanni si era recato per un sopralluogo a un cantiere stradale che, come lui stesso scrive ”dovevano essere fatti dal Municipio per marzo e che poi dopo varie sospensioni e rinvii ora si stanno eseguendo”. A quanto risulta, l’episodio si è verificato nei pressi di piazza Bologna, precisamente tra via Lorenzo Il Magnifico e via Squarcialupo.

Aggressione al consigliere PD Alemanni: la denuncia

Il consigliere Alemanni ha descritto i fatti che si sono susseguiti a seguito di una sua visita ad un cantiere nelle vicinanze di piazza Bologna, cantiere in atto per manutenzione e aggiustamento delle strade. L’esponente dem riferisce di essere stato per prima cosa insultato e poi successivamente di esser diventato bersaglio di un lancio di terra, subito dopo:

Faccio l’amministratore a Roma da 15 anni, eletto 4 volte. Sempre con i voti delle persone. Mai, e dico MAI, mi sono rivolto con maleducazione agli uffici nè ai fornitori o agli interlocutori. Ho sempre cercato di risolvere, migliaia di volte sono stato a difendere l’amministrazione da proteste più o meno legittime. Sempre spiegando, sempre lavorando per arrivare a migliorare le cose. Stamattina sono stato letteralmente preso a insulti in mezzo alla strada, mi è stata tirata addosso la terra tirata fuori dalle caditoie, aggredito verbalmente e non solo, dal sedicente titolare della ditta appaltatrice. L’identità dell’aggressore

L’artefice dell’aggressione e degli insulti, secondo quanto riportato dal post di Alemanni, sarebbe stato un uomo, il quale si è qualificato come titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori per conto del Municipio Roma II.

I lavori svolti dalla ditta

Oltre alle sue parole, Alemanni ha anche allegato un video in cui mostra come i lavori non fossero stati svolti con la precisione dovuta, con sporcizia ovunque e asfalto già in parte deteriorato. Nel video afferma: ”L’immondizia è finita nelle caditoie, la strada è nuova e appena rifatta ma l’asfalto presenta già avvallamenti. Qui alla prima pioggia si creerà un fiume che arriva fino alla stazione Tiburtina”.