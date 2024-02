Roma, agricoltori con la mucca Ercolina a seguito a San Pietro: assisteranno all’Angelus

Con la mucca Ercolina2 a seguito gli agricoltori hanno raggiunto stamattina, domenica 10 febbraio, piazza San Pietro per assistere all’Angelus del Papa.

Una rappresentanza di agricoltori si trova a Roma in attesa della benedizione del pontefice, con un trattore, un mezzo simbolico della protesta che portano avanti da settimane e l’immancabile Ercolina che li ha accompagnati anche a Sanremo, come testimonial del loro malcontento e delle loro istanze.

Gli agricoltori hanno risposto all’invito del Papa

Stavolta, però, hanno risposto a un invito. Quello del Santo Padre che non è rimasto indifferente di fronte ai problemi della categoria. È stato proprio Papa Francesco Bergoglio a invitare gli agricoltori ad assistere alla messa a San Pietro oggi, e non hanno potuto né voluto rinunciare all’invito.

La categoria esprime profondo senso di gratitudine al Santo Padre

Un’occasione importante per dare ancora una volta voce ai problemi che assillano il settore agricolo, tanto da chiedere una riforma alle istituzioni. Per i rappresentanti oggi a Roma la benedizione di Bergoglio può essere un segnale importante per raggiungere l’obiettivo prefissato. Profondo, pertanto, il senso di gratitudine nei confronti del Papa al quale hanno deciso di scrivere una missiva di ringraziamenti e per ringraziarlo hanno deciso di donargli un trattore che simboleggia il loro lavoro, il loro impegno e soprattutto i loro sforzi in attesa che il Governo dia loro risposte in merito al futuro dell’agricoltura che attualmente ritengono siano vittime di politiche non adeguate