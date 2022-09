Roma, alcool senza limiti e strade come circuiti: oltre 15 mila euro di sanzioni

Roma. Le verifiche e i controlli da parte della Polizia Locale negli esercizi commerciali e nei locali pubblici per contrastare le irregolarità sul territorio non si fermano mai. Solamente in questo fine settimana sono oltre 30 le irregolarità amministrative riscontrate durante il monitoraggio della città.

I controlli a Roma: alta velocità

Ma non solo. Il lavoro più duro è quello sulle strade capitoline che ogni giorno registrano incidenti e ”deviazioni” dalle norme imposte dal codice della strada. Di fatto, sono più di 1000 le contestazioni per violazioni al codice della strada nelle ultime ore di questo week-end, con posti di controllo in diversi quadranti del territorio. La maggior parte degli accertamenti hanno riguardato il rispetto dei limiti di velocità, con più di 100 condotte sanzionate.

Leggi anche: Ubriaco al volante, centra frontalmente un furgone: paura per 4 operai

Sanzioni ai minimarket dell’alcool

Oltre a ciò, come dicevamo, diversi minimarket sanzionati in quanto sorpresi a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito o perché trovati aperti dopo le ore 22, in modo particolare nei quartieri del V e VI Municipio: più di 15mila euro l’ammontare totale delle sanzioni elevate nei confronti di tali esercizi.

Il problema della movida

La movida sfrenata a Roma rimane un problema costante. In molti casi i cittadini sono esasperati anche per il baccano a lungo termine, che impedisce loro di riposare proprio durante i giorni liberi dal lavoro.