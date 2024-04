Roma, allarme nell’Hotel in centro: “Esalazioni tossiche”, evacuazione e intossicati, uno è grave

Allarme stamattina in centro a Roma in un albergo fatto evacuare per esalazioni tossiche. Cinque le persone portate in ospedale, di cui una in codice rosso. Chiuse le strade attorno alla struttura, tutti gli aggiornamenti.

Attimi di apprensione stamattina, martedì 23 aprile 2024, in un Hotel a Roma. L’allarme è scattato presso l’albergo Barberini, situato in Via Rasella al civico 3. A destare preoccupazione sono state alcune presunte esalazioni tossiche, poi purtroppo rivelatesi tali come confermato dal bollettino delle persone rimaste intossicate, cinque complessivamente e tutte dipendenti della struttura, di cui una trasportata in codice rosso in Ospedale. Immediatamente è scattata l’evacuazione dello stabile con la contestuale chiusura delle strade nei dintorni per consentire le operazioni di soccorso.

Esalazioni tossiche all’Hotel Barberini: gli aggiornamenti

Le prime chiamate al 112 sono partite intorno alle 9.30. Secondo fonti della Polizia Locale, presenti i caschi bianchi del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale, sarebbero state in tutto 35 le persone fatte uscire dall’Hotel, tra personale della struttura e clienti. Gli agenti hanno provveduto quindi a delimitare l’area: chiusa via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio.

Parallelamente sono iniziate le operazioni tecniche condotte dai Vigili del Fuoco giunti sul posto con la squadra 1/A, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico), il carro Autoprotettori insieme al capo turno provinciale. Ebbene, gli operatori hanno individuato la causa delle esalazioni, riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della della SPA al piano inferiore dell’albergo. A causare l’intossicazione dei lavoratori sono stati quindi i vapori sprigionati e respirati. Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti.

