Roma, allestiscono un falso posto di controllo per rapinare un collezionista di orologi: colpo da 50 mila euro per i finti poliziotti

Hanno allestito un finto posto di controllo con l’unico scopo di rapinare un collezionista di orologi. Si sono travestiti da poliziotti hanno fermato un 71enne, che ha creduto alla farsa. Il pensionato, a bordo della sua vettura, si stava recando verso un mercatino, per scambiare con altri collezionisti 100 orologi di varie epoche, il cui valore totale si aggira sui 50.000 euro.

La truffa

La truffa è avvenuta sabato mattina a Roma intorno alle ore 8:00, nei pressi del Cimitero Verano, in via dello Scalo di San Lorenzo. I malviventi, dopo aver fermato l’auto dell’uomo, hanno detto di dover procedere con una perquisizione. Ma si trattava di una scusa per poter infilare le mani dentro la vettura e afferrare il trolley dove l’anziano aveva riposto i preziosi orologi.

Una volta afferrato il trolley, i due finti poliziotti si sono dati alla fuga, su un’auto scura. Il pensionato, sotto choc, ha chiamato la polizia, quella vera. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Lorenzo. Gli agenti lo hanno trovato in strada, ancora sconvolto, mentre stava chiedendo aiuto.

«Ero sicuro che fossero veri poliziotti. Avevano un giubbetto con la scritta polizia e il cappello con il simbolo della polizia. Ho creduto a quello che mi hanno detto senza nessun dubbio, erano convincenti», ha raccontato ai veri poliziotti.

Le indagini

Gli agenti, quelli veri, hanno immediatamente fatto scattare le indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, da dove si riesce a vedere l’auto utilizzata dai malviventi. Non si vede, invece, il volto dei due rapinatori, che risulta sfocato. Si spera di poter risalire a loro attraverso l’identikit fatto dal collezionista di orologi, che nei prossimi giorni dovrà visionare delle foto segnaletiche per cercare di riconoscere le persone che lo hanno rapinato.