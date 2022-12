Roma, arrestato istruttore-pusher: scoperto grazie alla soffiata dell’allenatore rivale

È bastata una litigata un po’ più accesa per far scattare la voglia di vendicarsi. E lo ha fatto in maniera sottile: con una soffiata alle forze dell’ordine, che hanno trovato riscontro in quello che l’uomo ha raccontato in via confidenziale. È così che un 41enne romano, istruttore di una nota palestra di Roma, in zona Boccea, è stato arrestato il 22 dicembre.

Allenatore e spacciatore

L’uomo, oltre ad essere istruttore nella palestra nel quadrante nord-ovest della Capitale, “arrotondava” lo stipendio rifornendo numerosi istruttori di palestre e atleti in zona Roma sud. Ma quello che il 41enne dava non erano certo programmi per allenamenti mirati, bensì “scorciatoie” per mettere su muscoli e bruciare grasso.

Grazie alla segnalazione ricevuta, l’uomo è stato attenzionato dagli investigatori che hanno scoperto la chat con cui movimentava il mercato. Grazie alle intercettazioni telefoniche, inoltre, hanno scoperto il suo giro di clienti. L’istruttore prendeva gli ordine sia attraverso messaggi su Whatsapp che via telefono. La notte del 22 dicembre è stato colto in flagrante mentre effettuava una delle sue “consegne speciali” in una palestra alla Magliana: stava consegnando sostanze per culturisti professionisti.

L’arresto

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze dopanti, anfetamine e farmaci per la cura del tumore al seno, utilizzate spesso proprio da culturisti professionisti per aumentare la muscolatura. L’arresto del 41enne è stato convalidato dal giudice del Tribunale dibattimentale di Roma, a piazzale Clodio, la vigilia di Natale, la mattina del 24 dicembre. Al termine del dibattito, il giudice gli ha commisurato una misura cautelare limitata, nella forma di semilibertà domestica.