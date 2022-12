Roma, in casa 7kg tra hashish, marijuana e cocaina: pusher tenta di “barricarsi” nell’appartamento, arrestato

Un vero e proprio market della droga in casa. Ma il pusher non aveva considerato che l’odore di tutta quella sostanza stupefacente, parliamo di circa 7kg tra tra hashish, marijuana, cocaina, aveva iniziato a destare sospetti. Tanto che, alla fine, una segnalazione alla Polizia è arrivata: immediatamente è scattato allora il controllo da parte degli agenti.

‘Market’ della droga a Torrevecchia

I poliziotti (del Commissariato San Paolo, ndr) dunque, già impegnati in un servizio volto al contrasto di tale tipologia di reati, dopo aver ricevuto la segnalazione di un forte odore di sostanza stupefacente provenire da un appartamento situato in via Zigliara, a poche decine di metri da Via di Torrevecchia, hanno deciso di effettuare un controllo. L’uomo però, vedendo la Polizia davanti alla porta di casa, ha tentato di rinchiudersi nell’appartamento.

Arrestato 34enne italiano per droga

Soltanto il pronto intervento del personale ha permesso l’accesso all’interno dell’abitazione, da dove effettivamente usciva un forte odore, tipico della sostanza stupefacente. La successiva perquisizione ha permesso, non a caso, di rinvenire più di 7 kg di droga tra hashish, marijuana, cocaina come detto. Inoltre è saltata fuori la somma di 14.445 euro in contanti. A finire in manette è stato così un 34enne italiano ora gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato in seguito convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Roma, in fiamme uno stabile abbandonato a Torrevecchia: ennesima discarica abusiva a fuoco

I controlli anti droga nelle ultime ore a Roma

L’arresto effettuato in zona Torrevecchia è soltanto una delle operazioni portate a termine dalla Polizia in queste ultime ore. Servizi anti droga analoghi sono stati predisposti in tutta la Capitale e hanno consentito di arrestare in tutto 9 persone (tra cui il 34enne romano) finite in manette con la medesima accusa, ovvero la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In tutto sono stati sequestrati circa 8 kg di droga e 20.000 euro in contanti.

Pusher con la droga in ‘forno’, altri tre vendevano al bar lo stupefacente