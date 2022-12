Pusher con la droga in ‘forno’, altri tre vendevano al bar lo stupefacente

I Carabinieri di Albano Laziale hanno messo a segno ben due operazioni antidroga nel giro di pochissimo. Un servizio nel quale i militari hanno arrestato un 25enne italiano e 3 cittadini ventenni di nazionalità albanese, tutti disoccupati e domiciliati nel centro della cittadina. Si tratta di una delle tante attività che gli uomini dell’Arma compiono con l’intenzione di debellare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso di una perquisizione domiciliare svolta a casa del 25enne i carabinieri hanno trovato oltre 300 grammi di hashish e marijuana nel forno della cucina. Un rinvenimento sufficiente per far scattare ai polsi dell’uomo le manette e indagarlo per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Tre pusher in azione al bar

Ma non si è trattato dell’unico intervento volto a mettere freno al dilagante fenomeno dello spaccio, perchè i militari sono intervenuti anche nei confronti di 3 cittadini stranieri intrattenersi quotidianamente in un bar. Ma il terzetto non stazionava con le mani in mano in quel locale, perchè erano costantemente avvicinati da altri giovani. Alcuni di questi venivano accertati essere assuntori di droghe, acquistando dai tre, in più occasioni, cocaina. I giovani arrestati venivano trovati con 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale.

Tutti e quattro gli arrestati con la medesima accusa di detenzione ai fini di spaccio ora dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida. Intanto, però, i carabinieri, continueranno a monitorare il territorio con l’obiettivo di circoscrivere il più possibile la diffusione del fenomeno.