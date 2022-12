Roma, a “zig zag” sulla Tuscolana viene fermato dalla Polizia e si pente: “Ho la droga con me e altra ce n’è a casa”

Pusher “pentito” fermato a Roma. Un uomo di 45 anni è stato fermato nelle scorse ore dalla Polizia dopo che quest’ultimo si stava rendendo protagonista di alcune manovre pericolose sulla Tuscolana. Per lui è scattato così il classico “alt” che gli è costato però…l’arresto.

Arrestato per droga sulla Tuscolana

Sì perché l’uomo non solo aveva con sé della cocaina ma anche nella propria abitazione. E a rivelare entrambi i fatti è stato però lo stesso pusher. I poliziotti infatti, giunti in via Tuscolana all’altezza di viale Giulio Agricola, hanno notato l’auto che stava “zigzagando” pericolosamente sulla carreggiata; una volta bloccato e chiesto spiegazioni l’autista, spontaneamente, evidentemente “pentito”, ha consegnato loro una scatola nascosta nei pantaloni contenente 2 involucri di cocaina.

Roma, in casa 7kg tra hashish, marijuana e cocaina: pusher tenta di “barricarsi” nell’appartamento, arrestato

La perquisizione domiciliare

Non solo. E’ stato ancora l’uomo che, capendo probabilmente ormai di non aver più possibilità di farla franca, ha riferito ai poliziotti di essere in possesso di altra sostanza stupefacente in questo caso all’interno della propria abitazione. Qui in effetti, a seguito della perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto quasi un kg. tra marijuana e cocaina, oltre che alla somma di 4.000 euro. Per lui inevitabilmente sono scattate le manette.

In manette anche un altro 29enne

Ad effettuare l’arresto sono stati gli Agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone. Arresto che però non è stato l’unico: a finire in manette per mano dei poliziotti del medesimo distretto è stato anche un giovane 29enne. In questo caso gli agenti, venuti a conoscenza della possibilità che il giovane potesse detenere un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosta all’interno della propria abitazione, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Al termine del controllo sono stati rinvenuti circa 50 grammi di sostanze stupefacenti, oltre a materiale per il confezionamento. In entrambi i casi l’arresto è stato convalidato. Le operazioni ad ogni modo fanno parte di un più ampio servizio di controlli predisposti dalla Questura che nelle ultime ore ha permesso di arrestare in tutto nove pusher, tra cui i due fermati dagli agenti dell’VIII Distretto.

Controlli ad alto impatto a San Lorenzo: guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droga, 6 denunciati