Roma: “Aiutateci c’è un bimbo chiuso in auto”, la mamma era al supermercato a fare spesa

Momenti di apprensione ieri pomeriggio, sabato 17 dicembre 2022, nella zona del Villaggio Prenestino a Roma dove alcuni passanti hanno lanciato l’allarme dopo aver visto un bimbo piccolo chiuso in auto. Considerando che della mamma non c’era traccia questi ultimi hanno fermato una pattuglia in transito dei Carabinieri chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Mamma a fare la spesa lascia figlio di due anni in auto al Villaggio Prenestino

Il tutto è successo lungo Via Don Primo Mazzolari, nei pressi del centro commerciale e in particolare del supermercato. Ed è qui che, forse per la leggerezza di un momento (che però, purtroppo, a volte può costare davvero cara), la madre si era recata a fare la spesa. Non curante che in auto il piccolo, di appena due anni, fosse rimasto chiuso nell’auto. Ad ogni modo, fortunatamente, stavolta è andata bene. Il bambino è stato trovato infatti in buone condizioni dagli operatori del 118 che lo hanno visitato una volta aperta l’automobile.

Denunciata 30enne del Bangladesh

La donna è stata invece identificata: si tratta di una ragazza di 30 anni del Bangladesh. Per lei, inevitabilmente, è scattata la denuncia per abbandono di minori da parte dei Carabinieri.

I casi eclatanti

Di storie di questo tipo ne abbiamo raccontate tante in questi anni. Qualche tempo fa, ad esempio, una nonna aveva lasciato il nipote in auto per andare a giocare a bingo. A Latina invece un neonato era rimasto chiuso nella macchina sotto il sole cocente e soltanto l’intervento di un poliziotto fuori servizio aveva evitato il peggio. In quest’altro caso invece un’altra mamma, trovata poi in stato confusionale, aveva chiuso il figlio nell’auto per far poi rientro a casa.

