Roma, autista ubriaco butta fuori i passeggeri e poi si da alla fuga. Colpita anche un’auto della Polizia

Roma. Avevano preso il loro smartphone e in meno di un minuto avevano prenotato una vettura con conducente che avrebbe dovuto portarli direttamente alla loro destinazione. I due ragazzi si trovavano davanti al Colosseo, e lì hanno aspettato l’arrivo della loro vettura tanto agognata. Ma qualcosa è andato decisamente al di là delle loro aspettative.

Scaricati dall’autista davanti al Colosseo

Dopo essere saliti a bordo, il tempo di prendere confidenza con l’ambiente della vettura e subito sono stati fatti scendere dal conducente dell’auto a noleggio. Ovviamente, la cosa ha infastidito i passeggeri che avevano riposto tanta speranza in quel passaggio, e infatti non hanno lasciato il fatto inosservato. Ne è nata una lite tra di loro, tale da attirare anche l’attenzione anche di una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi , che in quel momento stata pattugliando la strada in prossimità di via Labicana.

L’arrivo della Polizia Locale e il motivo della lite

Gli agenti si sono subito avvicinati alla vettura per chiedere spiegazioni in merito all’accaduto. La storia ha dell’incredibile: è risultato che il guidatore, un uomo di 67 anni, aveva fatto scendere forzatamente dal veicolo i due ventenni in quanto il tragitto prenotato, e, dato fondamentale, già pagato, era di eccessiva percorrenza e troppo sconveniente, motivo per cui era scoppiata una lite molto animata.

Si da alla fuga e impatta l’auto degli agenti

in Via Merulana. Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, il sessantasettenne ha messo in moto la vettura ed è partito a tutta velocità con lo sportello posteriore aperto. Lo sportello, durante l’accelerazione brusca, poi, ha colpito l’auto di servizio con il rischio di investire gli stessi operanti, i quali si sono messi immediatamente all’inseguimento del mezzo bloccandolo solamente

L’epilogo e il fermo per l’uomo