Roma, barcone sta per inabissarsi nel Tevere ma i titolari non lo comunicano: sequestrato

Era pericolosamente inclinato sul proprio asse di oltre 30 gradi e rischiava di inabissarsi nel Tevere. Ma, nonostante questo, i titolari non avrebbero dato notizia, come previsto dalla normativa, alle autorità preposte. Per questo gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato uno dei barconi ancorati lungo il fiume.

Sequestrato barcone all’altezza del Lungotevere Arnaldo da Brescia

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli agenti della Squadra Fluviale Tevere e Acque Interne della Questura di Roma nel corso del quotidiano pattugliamento del fiume. I poliziotti si sono resi conto che una delle imbarcazioni utilizzate come strutture ricettive ancorate sulla riva sinistra del fiume, all’altezza del Lungotevere Arnaldo da Brescia, era pericolosamente inclinata sul proprio asse di oltre 30 gradi. Immediatamente è scattato l’allarme che ha coinvolto i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Di Lavoro (SPreSAL) della ASL.

Il tratto di fiume interessato è stato interdetto alla navigazione, in modo da permettere la messa in sicurezza dell’intera area. Di intesa con l’Autorità Giudiziaria il natante è stato posto sotto sequestro preventivo, con l’obbligo da parte dei titolari di provvedere a eseguire i necessari lavori di consolidamento. La misura imposta è stata poi convalidata dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura inquirente. Il concessionario ed il locatore dell’area sono stati segnalati alla Magistratura per la violazione dell’articolo 450 del codice penale.

Navigazione interdetta per allerta meteo

Proprio questa mattina, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione sono costretti a sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza. Si teme infatti un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere a seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume e dei suoi principali affluenti.