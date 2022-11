Roma, compagni in affari: ”beccati” durante lo scambio di cocaina in pieno centro

Roma. Un servizio di osservazione e pedinamento oculato, preciso, dopo aver individuato un possibile sospetto. Poi, l’operazione culminata con un arresto, lo scorso pomeriggio, nella Capitale, in via Acciaioli: un 68enne romano e un 24enne albanese ora sono nei guai con la legge. I due, infatti, si erano dati appuntamento in quella zona per portare a termine uno scambio di sostanze stupefacenti.

Scambio sospetto in Via Acciaioli

I fatti si riferiscono al pomeriggio scorso, in via Acciaioli, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 68enne romano e un 24enne albanese. I militari dopo aver notato il romano e i suoi movimenti sospetti – tra l’altro già noto per i suoi precedenti – hanno quindi deciso di effettuare un servizio di osservazione e pedinamento per valutare gli scopi dei suoi movimenti. Poco più tardi è stato raggiunto dall’albanese, a bordo di un’autovettura, e lo hanno visto consegnare un involucro contenente 5 grammi di cocaina.

Arresto e sequestro

A seguito delle successive perquisizioni personali e domiciliari, sono stati sequestrati un bilancino di precisione rinvenuto addosso al 68enne mentre a casa dello straniero, circa 25 grammi della medesima sostanza, 3 di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 3.640 euro. Il tutto era nascosto in una intercapedine ricavata all’interno del sistema di areazione della cucina.