Roma. ‘Biglietto, prego’: controllore aggredita sull’autobus, finisce in ospedale

Stavano facendo solo il loro lavoro, cioè stavano controllando i biglietti sull’autobus. Ma non potevano certo sapere che si sarebbero trovati di fronte un ragazzo di 23 anni, che anziché tirare fuori dalla tasca il biglietto ha pensato bene di dare in escandescenza. E di aggredire i controllori Atac, una donna e due uomini, che sono finiti in ospedale.

Aggressione sull’autobus a Roma

L’episodio, l’ennesimo di una lunga scia di aggressioni a bordo dei mezzi pubblici, è avvenuto su un autobus Atac in via Carlo Alberto. È qui che una donna, che stava controllando i biglietti, è stata aggredita dal ragazzo, un cittadino del Bangladesh del 1999. Il giovane ha cercato di sottrarsi alla verifica, poi ha spintonato anche gli altri due controllori, facendo cadere uno di loro dalla pedana del bus.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Piazza Dante, che hanno fermato il 23enne mentre cercava di fuggire a piedi, di allontanarsi dal mezzo Atac. Ma invano. Il 23enne è stato fermato e portato alla Stazione dei Carabinieri di Piazza Dante: ora bisognerà capire se verrà arrestato o denunciato.

Quello che è certo, invece, è che i tre controllori sono dovuti ricorrere tutti alle cure mediche: la donna ha riportato delle lesioni al dito. Lei che stava facendo solo il suo lavoro ed è stata aggredita e picchiata.