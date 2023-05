Roma, bimba di 3 anni morsa da una zecca nel cortile della scuola: erba alta come in una giungla

Roma. Nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio 2023, una bambina di soli 3 anni è stata morsa al polpaccio destro da una zecca all’interno del cortile della scuola. Una notizia sconcertante che viene direttamente dalla zona Torrino-Mezzocammino. Il fatto è riportato nelle ultime ore da Repubblica, l’evento si sarebbe verificato negli spazi di pertinenza del nido comunale “Giardino delle Stelle”.

Bimba di 3 anni morsa da una zecca a scuola

L’erba è troppo alta, e per questo i bambini e le bambine non escono in cortile a giocare da diversi giorni. Le piogge, e la primavera matura hanno fatto il resto: la vegetazione è folta. Non uscire in cortile a giocare, comunque, non ha impedito che accadesse quel che è di fatto accaduto. La piccola è stata morsa dall’insetto, e la cosa ha destato un certo scalpore. Come ha spiegato il padre della piccola: “La situazione è pesante e attendiamo che il verde scolastico venga curato da oltre un mese. La responsabile del nido ha più volte sollecitato chi di competenza”. Tuttavia, la situazione non sembra smuoversi in nessun modo. Anche perché, come rivelato: “Non abbiamo un cronoprogramma delle attività di sfalcio”. Di conseguenza, anche se il meteo è buono, come di solito in questo periodo, i bambini sono costretti a giocare dentro le mura della struttura.

L’erba è più alta dei bambini nel cortile

I genitori della bambina morsa dalla zecca, ipotizzano che la piccola possa essere stata morsa dopo il primo cancello del nido, ovvero nel tragitto che porta alla parte chiusa della struttura. “Nostra figlia è stata visitata e sta bene, fortunatamente. Lo staff dell’ospedale è stato empatico e ha cercato di distrarre la bambina da tutto ciò che c’era attorno”. Quel che rimane, però, è che quello che dovrebbe essere un grande valore aggiunto – il giardino della struttura – si presenta invece come una selva selvaggia. L’erba è alta ”anche più dei bambini”, dicono i genitori, e intanto i genitori hanno già avvisato Augusto Gregori, vicepresidente del municipio IX. Il fatto, poi, ha ovviamente coinvolto anche il presidente del comitato di quartiere Torrino-Mezzocammino, Francesco Aurea, il quale ha detto: “Verde di strade, parchi e scuole: sappiamo che dovrebbe partire lo sfalcio e il municipio ci ha comunicato che qualcosa si sta smuovendo, ma per ora ci sembra sia tutto fermo. Fino all’anno scorso ci siamo potuti occupare del verde attraverso il fai-da-te, grazie a fondi regionali che venivano concessi a realtà del territorio e associazioni. Ora questa possibilità non c’è più, ne usufruiremmo volentieri per tornare a utilizzare aree verdi e parchi ad oggi impraticabili”.