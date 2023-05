Roma, brutto incidente sulla Cassia: scontro tra tre auto, una si ribalta (FOTO)

Ancora incidenti sulle strade della Capitale, ancora una volta feriti e traffico paralizzato. A scontrarsi questa mattina sulla Cassia, all’altezza di via valle della Storta, tre auto: per cause ancora tutte da accertare, una vettura si è ribaltata e ha finito la sua corsa così, al centro della carreggiata.

Incidente sulla Cassia altezza La Storta oggi

L’incidente, sulle cui cause sono ancora in corso tutti gli accertamenti, è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sulla Cassia, all’altezza di via valle della Storta. Tre le auto rimaste coinvolte, con una di queste che ha terminato la sua corsa ribaltandosi al centro della strada. A scontrarsi, per cause da verificare, una Jeep Renegade condotta da una donna di 48 anni, che è stata trasportata all’ospedale Cristo Re di Roma, una Giulietta condotta da una donna di 81 anni, rimasta illesa. E una Fiat Panda. Ad avere la peggio, purtroppo, proprio la conducente di quest’ultima, una 44enne, che è stata trasportata in codice rosso al San Filippo Neri.

Per consentire i rilievi dei caschi bianchi del XV Gruppo Cassia la strada è stata chiusa e il traffico è rimasto paralizzato per diverso tempo.

(Foto dal gruppo FB Sei della Storta/Olgiata se)

Scia di sangue sulle strade di Roma

Continua, purtroppo, la scia di sangue sulle strade di Roma. Ieri mattina un centauro ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del km 10,200, in zona Ottavia. Un impatto violento, un incidente che sembrerebbe essere stato autonomo e che non ha lasciato scampo all’uomo: è deceduto sul colpo.

Negli ultimi giorni due pedoni, a poca distanza l’uno dall’altro, hanno perso la vita. Lunedì 1 maggio, all’alba di un giorno di festa, un uomo di 47 anni è stato investito e ucciso sulla Casilina, tra Torre Angela e Centocelle. Lui, residente a Tor Bella Monaca, stava attraversando la strada, si trovava all’altezza di via Walter Tobagi, subito dopo il Raccordo, quando è stato falciato da una vettura: è morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Ed è morto sul colpo perché ogni tentativo di rianimazione è stato vano anche un pedone, investito e ucciso sempre il 1 maggio, in via Trionfale. Alla guida dell’auto, una Daewoo Matiz, un uomo di 63 anni, che ha centrato in pieno il pedone, di origini peruviane: un impatto violento e fatale, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.