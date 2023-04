Roma, camion sbanda e centra in pieno un banco di frutta: distrutto (FOTO)

Ha perso il controllo del suo mezzo, un camion Iveco Magirus, e per cause ancora tutte da accertare ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un banco di frutta, di quelli fissi che si trovano a Roma. L’incidente questa mattina all’alba, poco dopo le 4, in via di Casal Bianco, all’altezza del civico 144, nella zona di Settecamini: è qui che il mezzo pesante ha centrato in pieno l’attività. Distruggendola.

Camion contro banco di frutta in via di Casal Bianco

Il camion stava percorrendo via di Casal Bianco quando, improvvisamente e per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato ed è finito contro il banco di frutta, quello ‘fisso’ che si trova in strada. L’attività è andata completamente distrutta, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il proprietario del banco sta bene, il conducente del camion anche. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e i caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino: a loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che sembrerebbe essere autonomo.

(Foto di Khaty Crimeni)

Solidarietà ai proprietari dell’attività

La notizia del camion che ha centrato in pieno il banco di frutta ha subito fatto il giro dei social, lì dove con un tam tam i residenti hanno espresso massima solidarietà ai proprietari dell’attività, molto conosciuti in zona. Attività che è stata distrutta questa mattina all’alba. La strada, per consentire i rilievi e per la pulizia, è stata chiusa per diverse ore: adesso è riaperta al traffico, ma i caschi bianchi sono ancora sul posto.