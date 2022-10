Roma, caos nella fattoria: ladro uccide a pugni e morsi un animale, poi si lancia dalla finestra

Aveva intenzione di mettere a segno un colpo e aveva scelto di rubare in un centro agricolo di via di Tor Bella Monaca. Tutto perfetto ai suoi occhi, nei suoi piani, se non fosse che però qualcosa è andato storto e il contadino si è accorto della sua presenza. Chiedendo aiuto a gran voce. Questo è quello che è successo mercoledì scorso in una fattoria: un ladro che tenta la rapina, la sua rabbia contro gli animali, il proprietario che lo mette in fuga. E gli agenti della Municipale prima e della Polizia poi, che intervengono per rintracciare il malvivente e fermarlo.

La rapina in una fattoria di Tor Bella Monaca

Il ladro prima ha fatto irruzione nella fattoria, poi quando si è trovato faccia a faccia con il proprietario ha iniziato a scagliarsi contro gli animali. Una violenza cieca, la rabbia sfogata contro un montone, che è stato preso a calci, pugni, morsi. E ucciso. Quando gli agenti della Municipale sono arrivati sul posto, il malvivente ha tentato la fuga tra i campi. Ed è stato inseguito dai caschi bianchi e dai poliziotti, che si sono subito messi sulle sue tracce.

Il ladro che si lancia dalla finestra per non essere fermato

Il ladro, in realtà, non aveva via di fuga. E ha cercato di scappare, di nascondersi in un casale abbandonato. Ma è qui che è stato raggiunto dalla Polizia: lui, che non sapeva come uscirne, ha pensato bene di salire al piano piano di quell’edificio e lanciarsi dalla finestra. Tutto pur di non farsi beccare, tutto pur di evitare un arresto o una denuncia. Il malvivente, che pensava di non avere alternative, si è gettato di sotto, ma è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso: non è in pericolo di vita, ma ha riportato molte ferite.

Le indagini

Il ladro se la caverà con qualche giorno di prognosi, mentre il montone del contadino è stato ucciso. La sua furia non si è fermata davanti a nulla, neppure davanti a un animale che non aveva nessuna colpa: lo ha massacrato, preso a morsi. E ammazzato. Dalla rapina alla fuga, fino all’inseguimento e alla decisione di lanciarsi dalla finestra per non farsi ‘beccare’ dalla Polizia: un mercoledì movimentato, che si è concluso con la denuncia del ladro. Lui, infatti, dovrà rispondere di lesioni aggravate e tentato furto, ma le indagini sono in corso e chi indaga sta aspettando l’esito della perizia psichiatrica. Che forse riuscirà a chiarire i motivi di quella violenza, ingiustificata.