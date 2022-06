Roma, centra in pieno un cinghiale sulla Cassia con l’auto: morto sul colpo l’animale

Era in auto, stava percorrendo la via Cassia, all’altezza di via Oriolo Romano quando, a un certo punto, si è trovato di fronte un cinghiale. Pochi istanti, la lucidità di schivarlo, ma il tentativo di evitarlo è stato vano perché l’animale è morto, investito dalla vettura.

Cinghiale morto investito sulla Cassia

L’uomo a bordo della sua Ford Fiesta ieri pomeriggio, intorno alle 19.30, stava percorrendo la via Cassia quando è incappato in un cinghiale, che è ‘sbucato’ all’improvviso sulla strada. Ha cercato di schivarlo, di evitarlo, ma non ci è riuscito: dopo il terribile impatto l’ungulato è morto. Il conducente della vettura, invece, è rimasto illeso, solo tanto spavento per lui. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia.

I casi precedenti

Non è certo la prima volta che succede. Ad ottobre, in via Carmelo Bene altezza di Vittorio Caprioli a Roma, un cinghiale di grosse dimensioni è stato investito e ucciso dopo essere stato centrato in pieno da un’auto. E nello stesso mese la scena si è ripetuta, ma questa volta sulla Pontina dove un cinghiale è sbucato all’improvviso sulla strada, all’altezza di Borgo Montello. Anche in questo caso, l’animale ha avuto la peggio.