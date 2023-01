Roma, centri commerciali bersagliati dai rapinatori: 7 arresti in poche ore

Roma. I reati sono all’ordine del giorno, per questo proseguono quotidianamente i controlli dei Carabinieri, continuamente mirati al contrasto di ogni forma di reato presso le zone più trafficate della Capitale. Solamente nelle ultime ore, 7 persone sono state arrestate in flagranza. I centri commerciali non hanno avuto vita facile durante questo periodo, poiché presi d’assalto non soltanto dai consumatori. Ecco il bollettino dei recenti arresti.

Roma, terrore nel bar, entra armato di ascia: i clienti eroi sventano la rapina

Tentate rapine Roma: gli arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono, dunque, intervenuti in via della Stazione Ostiense dove una coppia di cittadini romeni, lui 30enne e lei 32enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, è stata bloccata appena dopo essersi allontanata da un noto esercizio commerciale. Qui avevano asportato numerosa merce, occultandola all’interno di una borsa. I due sono stati però sopresi dall’addetto alla sicurezza che ha tentato di fermarli ma è stato spintonato. I Carabinieri li hanno arrestati e hanno recuperato tutta la refurtiva, del valore di circa 500 euro.

I centri commerciali presi di mira

I Carabinieri della Stazione Roma Fidene, invece, hanno arrestato tre cittadini peruviani, fermati dall’addetto alla sicurezza di un negozio di elettronica all’interno del centro commerciale in via Alberto Lionello, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio e aver occultato due I-Phone e uno smartphone del valore di 3.100 euro. In manette sono finiti anche due cittadine di origini rom, una 27enne e una 31enne domiciliate presso il campo nomadi di via Luigi Candoni, sorprese a rubare capi di abbigliamento all’interno di un negozio del centro commerciale di via Laurentina. I Carabinieri della Stazione Roma Eur sono intervenuti su richiesta del personale addetto alla sicurezza e le hanno arrestate per furto aggravato. Recuperata la merce del valore di oltre 200 euro. I titolari delle attività commerciali hanno presentato denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.