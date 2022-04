Roma, controlli serrati alla stazione durante le feste: tra abusivismo, molestie e sanzioni

Roma. Le vacanze e le feste sono sinonimo di relax, banchetti infiniti, gente che si riversa nelle piazze, ma anche di rinnovate occasioni di illegalità. Proprio per questo, in questi giorni, i Carabinieri e le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli nelle principali zone della Capitale, al fine di preservare il pubblico e garantire una più sicura e libera fruibilità ai numerosi utenti e turisti in transito. Tra i punti strategici presi di mira dai controlli, certamente anche la Stazione Termini.

Controlli alla stazione termini

Tra le diverse persone segnalate, una 36enne romena è stata denunciata perché sorpresa a molestare i viaggiatori presso le biglietterie automatiche, mentre altre quattro persone, invece, sono state denunciate per non aver ottemperato al provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti. Altre quattro persone sono state deferite per non aver osservato il divieto di accesso nell’area della stazione ferroviaria.

Sanzioni e ordini di allontanamento

Ancora, un giovane per commercio ambulante abusivo nell’area di parcheggio di piazza dei Cinquecento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area, dopo essere stato sorpreso a proporre ai turisti in transito l’acquisto di indumenti e agende. La merce in suo possesso è stata sequestrata. In totale, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.764 euro.