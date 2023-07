Roma, coppia spaccia con la ‘complicità’ dei figli: hashish nella giacca del bambino

Gli agenti della Questura di Roma continuano a svolgere controlli continui di contrasto al fenomeno della detenzione e dello spaccio di droga. Nel corso dell’ultima attività di controllo la Polizia ha arrestato 6 persone. Sono state quattro le operazioni delle quali i poliziotti si sono resi autori e in un caso anche con il coinvolgimento di bambini

Fermata una coppia: nella giacca del bambino l’hashish

Una voltante del commissariato Colombo ha arrestato solo poche ore fa, nei pressi di Largo Corino, una giovane coppia, di un 23enne e una 21enne, mentre stavano a bordo della loro auto con i loro 2 figli minorenni. I controlli hanno da subito insospettito gli agenti, dal momento che i 2 adulti sono apparsi fin da subito preoccupati dalla presenza dei poliziotti. Durante il controllo la ragazza ha provato a dissimulare il nervosismo e a disfarsi di un involucro contenente dell’hashish. Un altro panetto da 100 grammi è stato trovato nascosto invece sotto la giacca di uno dei bambini, adagiata sul sedile posteriore della vettura, mentre un ulteriore quantitativo è stato scoperto nel giardino della casa dei ventenni, a seguito di perquisizione domiciliare. Entrambi o soggetti sono stati arrestati.

Sequestrati 250 gr di hashish a una coppia

Un intervento simile, questa volta in via Bartolomeo Diaz, ha permesso il sequestro di 250 grammi circa di hashish in possesso di una coppia di ragazzi, un uomo e una donna di 29 e 39 anni. Anche in questo caso l’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di via G.M. Percoto.

Arrestata pusher su via Casilina

Nei giorni precedenti, su via Casilina, una pusher era stata arrestata dagli investigatori del VI Distretto Casilino perché vista nell’atto di cedere della sostanza stupefacente a degli acquirenti. Per tutti gli arresti sopra descritti la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida delle misure pre-cautelari adottate dalla Polizia di Stato. Infine, gli agenti del commissariato distaccato di Frascati hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli nei confronti di un 49 italiano che deve espiare una pena di quasi 2 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.