Roma, ‘Dammi l’incasso’, poi l’accoltella alla gola: 53enne in codice rosso

È entrato nel minimarket con l’intenzione di fare un colpo rapido e veloce. Per questo, passamontagna sulla testa e coltello in mano, ha minacciato il titolare del negozio. Ma le cose non sono andate come credeva. E il tentativo di rapina è finito nel sangue, con un 53enne ferito gravemente al collo.

Il malvivente ha agito nella serata di ieri, 28 gennaio, a Roma, in viale Tirreno, nel quartiere Monte Sacro, nella zona di Conca D’Oro, nel III Municipio. Erano circa le 20:50 quando il rapinatore è entrato nel minimarket gestito da un uomo originario del Bangladesh, intento nelle ultime faccende prima della chiusura del locale.

La rapina finita male

Il malvivente si è introdotto nel negozio all’angolo tra viale Tirreno e via Val di Cogne. Si è avvicinato al titolare, e, dopo avergli puntato addosso il coltello, gli ha intimato di consegnargli l’incasso della giornata. “Dammi tutti i soldi e non ti succederà nulla“, gli avrebbe detto con fare minaccioso. Ma il proprietario del negozio, un uomo di 53 anni, d’istinto ha reagito, per nulla intenzionato a consegnare il frutto del suo lavoro.

Vedendo la sua reazione, il rapinatore non ci ha pensato due volte: ha sferrato una coltellata al collo del 53enne, ferendolo gravemente. Poi è fuggito a piedi, in direzione del Ponte delle Valli, facendo perdere le sue tracce. In quel momento passava da viale Tirreno un rider, che doveva consegnare le pizze in un’abitazione vicina. Vedendo l’uomo riverso a terra in un lago di sangue, ha chiamato i soccorsi. A poca distanza c’era anche un poliziotto fuori servizio, immediatamente accorso a prestare soccorso.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono gravi. Accorsa anche una volante della polizia, che ha avviato le indagini per risalire all’autore dell’aggressione e della tentata rapina. “In quella strada, dopo le 20:00, passano solo sbandati”, racconta una residente. “Venite a vedere le condizioni del marciapiede in quel punto ogni mattina, è uno schifo, nonostante ci sia il cassonetto proprio a un metro di distanza. Ci si trova di tutto, dalle bottiglie vuote al vomito…”