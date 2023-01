‘Dammi l’incasso o ti sparo’, terrore da Acqua e Sapone: due rapine fotocopia in pochi giorni

Rapine in serie in un negozio di Collefiorito di Guidonia: Acqua & Sapone. Due colpi in fotocopia sono stati messi a segno in meno di una settimana nel medesimo esercizio commerciale. Evidentemente non si tratta di un caso…

Come giovedì scorso, ieri, martedì 24 gennaio, il rapinatore è entrato armato di pistola e si è diretto verso la cassa. Anche in questo caso, come nel precedente, sotto la minaccia dell’arma da fuoco, ha intimato al cassiere di consegnargli tutto l’incasso. Ovviamente il dipendente, non se lo è fatto ripetere due volte e ha messo in mano all’uomo il denaro.

Due colpi identici in meno di una settimana

Erano le 18 quando è stata messa a segno la rapina, mentre la volta precedente, il 19 gennaio scorso erano da poco passate le 11 di mattina. Per il resto tutto è andato come la scorsa settimana. Dopo aver preso i soldi l’uomo si è volatilizzato.

Qualora fosse confermato che si tratta dello stesso rapinatore, come sembra probabile, sembra abbia un particolare interesse per il negozio che vende prodotti per l’igiene della persona e della casa visto che nel giro di soli cinque giorni ha fatto due incursioni mettendo a segno due rapine.

Le indagini della Polizia per identificare il rapinatore

Anche in questo, come nel precedente caso, è stato dato l’allarme in Polizia che è accorsa tempestiva. Gli investigatori hanno ascoltato il cassiere e le altre persone presenti nel momento in cui si è consumato il fatto. Ancora non è stato stabilito quanti fossero i soldi in cassa al momento della rapina. Fatto sta che gli inquirenti stanno verificando l’esistenza di video di telecamere sia nell’esercizio commerciale preso di mira sia nelle vicinanze per cercare di identificare il malvivente che, non sembra da escludere sia proprio lo stesso che ha rapinato il medesimo negozio Acqua & Sapone la scorsa settimana.