Roma, disseminano würstel con chiodi nel parco per uccidere i cani: salvati appena in tempo

Würstel pieni di chiodi per uccidere i cani e i gatti che, allettati dal bocconcino prelibato, avessero ingerito preparato con cura da ignobili quanto vigliacchi malviventi. È successo oggi a Roma, nel parco pubblico a La Rustica. A scoprire i bocconi di würstel farciti di numerosi chiodi Nathan, tiktoker di origine pugliese residente a Roma da anni.

Come di consueto, Nathan oggi era andato nel parco per la passeggiata quotidiana con i suoi due cani. Ma ad un tratto ha notato qualcosa di strano in mezzo all’erba. Fortunatamente è arrivato prima lui dei suoi animali: ha indossato un guanto e ha raccolto un grosso tocco di würstel.

3 würstel pieni di chiodi

“Guardate che cosa ho trovato”, ha detto mostrandolo in video, poi caricato sul suo profilo TikTok Nathan.fg. “È un würstel pieno di chiodi, lasciato qui da qualche ‘persona’. Che poi dire persona è un complimento, peccato che non posso usare le parole che veramente si merita. Se il mio cane avesse mangiato questo, oggi, avrei ricordato questa giornata per tutta la vita”.

Poi Nathan ha ripreso a cercare in mezzo all’erba, trovando in pochi minuti altri due pezzi di würstel farciti di chiodi. “Sono stato fortunato ad accorgermi che a terra c’era qualcosa, perché se lo avesse visto prima il cane, a quest’ora stavo piangendo. Consiglio a tutti di stare attenti, perché ci sono individui schifosi che si divertono a fare queste cose contro gli animali. La cosa assurda è che non li vedi mai, quando lo fanno. Un saluto dai miei cagnoloni, che per fortuna stanno bene”.