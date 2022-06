Roma, travolta da un’auto mentre attraversava la strada: donna portata d’urgenza in ospedale

Roma. L’ennesimo incidente stradale in una zona, purtroppo, rinomata soprattutto dai residenti per i continui pericoli che incombono sulle strade. E questo non solamente per gli utenti del traffico e gli automobilisti, ma anche per i pedone, come nel caso di questa mattina.

Donna travolta in via di Casal Boccone

Ci troviamo in via di Casal Boccone, precisamente all’altezza del civico 93, poco prima di via Ugo Ojetti, dove un pedone è stato investito da un’auto mentre si accingeva ad attraversare la strada. Il fatto è accaduto questa mattina, martedì 7 giugno, intorno alle 9:00.

La dinamica dell’investimento e le condizioni della donna

La vittima è una signora di 60 anni che in quel momento stava cercando di attraversare la strada continuamente affollata dalle auto in transito. All’improvviso, però, una Nissan Micra non ha fatto in tempo ad arrestare la sua marcia e ha letteralmente travolto la donna durante la sua traversata.

Rimangono ancora da chiarire le ragioni che hanno impedito all’automobilista in questione di evitare l’impatto, e soprattutto la dinamica precisa che ha condotto all’incidente. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi del III Gruppo Nomentano, mentre gli operatori del 118 dopo aver prestato il primo soccorso hanno predisposto il tutto per il trasporto immediato della vittima in ospedale, che ora si trova all’Umberto I per le dovute cure mediche.

Le numerose segnalazioni dei residenti

La zona, come dicevamo all’inizio dell’articolo, è purtroppo rinomata per gli incidenti che l’hanno segnata nel corso degli anni: numerosi sono stati gli incidenti in questa strada, infittitisi negli ultimi mesi, e i residenti da anni chiedono la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, soprattutto in curva, l’apposizione di autovelox per il contenimento della velocità e barriere di protezione per i pedoni sul marciapiede dove c’è la ciclabile.

Nessuna soluzione all’orizzonte

Nonostante le numerose segnalazioni, e gli incidenti che continuano a caratterizzare il tratto, al momento non si vedono ancora soluzioni concrete. Come segnalano alcuni cittadini in redazione, spesso accadono incidenti con cappottamenti, auto che finiscono sulla ciclabile, cinghiali investiti e altro ancora.