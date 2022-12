Roma, entra con l’auto nel portone del palazzo e blocca l’uscita ai residenti (FOTO)

Roma. Una scena spiazzante quella che si sono trovati dinanzi i passanti. Ancora di più lo è stata per i residenti del quartiere che vivono in quel condominio: una signora, come riferiscono i testimoni sul posto, evidentemente poco avvezza al veicolo che stava guidando, durante la manovra del parcheggio, è letteralmente entrata nel portone di ingresso di un palazzo, bloccando di fatto l’entrata e l’uscita delle persone che vi abitano. Il fatto è accaduto nella mattinata odierna, giovedì 22 dicembre 2022, in zona Balduina, a pochi metri dalla piazza principale del centro abitato, precisamente in Via Orlando De Tommaso, civico 28.

L’incidente durante una manovra per il parcheggio

La dinamica non è stata registrata da nessuno, ma la foto riportata è abbastanza eloquente e fa immaginare sin da subito come potrebbe essere andata la faccenda. Qualche testimone parla di un’auto con cambio automatico – nel caso specifico una Toyota di colore bianco/grigio – e proprio questo particolare potrebbe essere stata la ragione del piccolo incidente di questa mattina. Probabilmente, durante le concitate manovre per un parcheggio – cosa mai facile della città di Roma, e momento di alta tensione emotiva, soprattutto se non si riesce a trovare posto – la signora deve aver perso il controllo della vettura, la quale è andata a tamponare direttamente il portone principale del palazzo segnalato. Le conseguenze sono state non da poco: i residenti nello stabile per diverso tempo non sono riusciti né ad entrare né ad uscire, rimanendo così bloccati. Ecco la foto riportataci da un testimone sul luogo dello stravagante incidente.