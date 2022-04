Roma: entra con un coltello e minaccia tutti, poi svaligia la cassa

Roma. È successo tutto nell’ultima ora, tra lo scompiglio ed il panico di chi sfortunatamente si trovata lì al momento della rapina a mano armata. Precisamente in Via Tiburtina ai danni di un negozio di abbigliamento di nome ”David”. Il rapinatore è entrato all’improvviso e in pieno giorno, durante le ore di attività commerciali più intense. Ha iniziato ad agitare in aria la sua arma, un coltello, minacciando chiunque si trovava lì in quel momento.

La dinamica della rapina in via Tiburtina questa mattina

Poi, alla fine, dopo aver terrorizzato tutti coloro che si trovavano all’interno, si è diretto verso la cassa. Qui ha continuato ad inveire e a minacciare, finché poi non gli è stato consegnato quanto richiesto. Alla fine di tutta la scenata, e con i soldi in mano, si è dato alla fuga. Alcuni residenti parlano di un rapinatore seriale in zona che sembrerebbe agire mediate lo stesso modus operandi.

La fuga e l’intervento della Polizia sul posto

Tanta la paura dopo la rapina: nessuno si aspettava qualcosa di simile proprio in mattinata, e in una zona così trafficata. Sul posto, dopo la chiamata, sono prontamente intervente le volanti della Polizia. Del rapinatore, però, al momento, nessuna traccia.