Roma, follia in strada: esce con l’auto per investire i passanti, feriti anche gli agenti

Roma. Una dinamica ai limiti della realtà: un uomo a bordo della sua auto che sfrecciava sulla strada con il chiaro intento di investire i passanti. Coloro che hanno assistito alla scena sono stati attraversati da un brivido di paura, dal momento che il soggetto – letteralmente impazzito – a iniziato a puntare i passanti appiedati con la propria vettura.

Folla in strada a Roma

Il fatto è andato in scena nella serata di ieri, intorno alle 23.40, precisamente in via Salvatore lorizzo, zona Spinaceto. Il soggetto, probabilmente affetto da disagi psichici, si è messo a bordo della sua Mini e ha iniziato a puntare i suoi obiettivi in mezzo alla strada. Chi ha assistito alla scena ha dichiarato che il suo obiettivo era manifestamente quello di investire i passanti che si trovavano sotto tiro.

Puntava i passanti per investirli

A quel punto è scattata la segnalazione agli agenti di Polizia che sono immediatamente intervenuti sul posto per sedare la situazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo era ancora a bordo della sua vettura, serrato all’interno, con nessuna intenzione di scendere. Appena ha notato le divise avvicinarsi, il soggetto è riparto a gran velocità puntando, questa volta, anche gli agenti.

Anche un agente ferito

Uno di loro, durante le operazioni, è stato ferito ad un ginocchio, mente il suo collega ha deciso di aprire il fuoco contro gli pneumatici dell’auto. Forata la gomma, dopo qualche metro l’auto si è inevitabilmente fermata. A quel punto l’uomo è stato definitivamente fermato, e ora è in arresto per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto: soggetto fuori di sé

Come testimoniato anche dalla Polizia intervenuta, l’uomo, un italiano di 40 anni, era ancora sotto choc e fuori di sé, per questo è stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio, in codice rosso, per una visita psichiatrica. Sul posto anche la scientifica per i rilievi.