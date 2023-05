Roma fortunata, al MillionDay vinto 1 milione di euro

Roma. La fortuna non smette di girare nella Capitale. Da qualche tempo vi aggiorniamo sulle continue vincite fortunate che si continuano a registrare nel territorio, e che stanno facendo sognare tutti. Anche ieri, la dea bendata ha deciso nuovamente di fare tappa nella città Eterna, e in grande stile: ovvero con una vincita da 1 milione di euro al MillionDay che, certamente, cambierà di molto la vita del fortunato o della fortunata.

La fortuna è di casa a Roma: 1 milione di euro al MillionDay

Lunedì 22 maggio 2023 è una giornata da ricordare per il MillionDay, la lotteria che ogni giorno mette in palio 1 milione di euro in una doppia estrazione alle 13,00 e alle 20,30. A Roma, infatti, è stata registrata una nuova vincita da un milione di euro. Si tratta della seconda vincita milionaria del mese di maggio. A riportarlo è l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

La combinazione fortunata e la vincita

La vincita, da un milione di euro, è stata realizzata grazie alla combinazione fortunata: 17 – 27 – 31 – 37 – 52. Si tratta della diciottesima vincita milionaria del 2023. Da quando è nato il concorso, il 7 febbraio del 2018, il MillionDay ha distribuito ben 255 vincite da un milione di euro. Un motivo in più per sollecitare la sorte di tanto in tanto con qualche giocata. Ricordiamo, inoltre, che il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare.

Come giocare al MillionDay

Per giocare al MillionDay è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55. Le modalità di gioco sono molteplici: si può fare una giocata singola selezionando 5 numeri per un importo fisso della giocata da 1 euro; nella giocata plurima vi è la possibilità di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, fino ad un massimo di dieci se viene compilata a voce o attraverso l’app My Lotteries mentre scende a 5 se viene compilata con un formato cartaceo; infine vi è la giocata sistemistica in cui si può selezionare da 6 a 9 numeri compresi tra l’1 e il 55 e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Noi de Il Corriere della Città ogni giorno seguiamo le estrazioni in diretta che potrete monitorare direttamente dal nostro sito, rimanendo aggiornati.