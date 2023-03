Roma, saccheggiava parchi giochi e centri anziani: ‘beccato’ con le monetine ancora in tasca

Roma. Aveva preso di mira i sogni dei bambini, ovvero i parchi giochi, per compiere i suoi assalti: li danneggiava, li scassinava, così come i distributori automatici situati all’interno di scuole e di strutture comunali. I danni hanno superato di gran lunga il margine di ”compenso” per le sue retate. Poche decine d’euro, qualche banconota. Ma la cosa si è ripetuta più volte fin quando non è stato finalmente incastrato dalla Polizia.

Ladri di parchi giochi nel X municipio a Roma

Come anticipato non era la prima volta che prendeva di mira luoghi simili. Uffici municipali, centri anziani, ma anche i parchi giochi per i bambini. Avrà pensato che erano obiettivi facili, nonostante lo scarso guadagno. E intanto i danni alle strutture erano considerevoli. Poco rischio, poco guadagno, era un compromesso che aveva accettato di buon grado. Intanto, però, gli agenti stavano raccogliendo indizi utili per potersi mettere sulle sue tracce. Come si dice…tanto va la gatta al lardo. Ed ecco che lo zampino ce l’ha lasciato eccome.

I controlli e le indagini sulla zona

Così, gli agenti del X Distretto Lido, impegnati nel controllo della zona, dopo diverse indagini, hanno arrestato l’ignoto malfattore che negli ultimi tempi aveva preso di mira, danneggiandoli e scassinandoli, i parchi giochi e i distributori automatici situati all’interno di scuole e di strutture comunali, negli uffici della sede centrale del Municipio ed nel centro anziani di via del Sommergibile.

L’arresto e l’aggressione agli agenti

Ad interrompere l’attività distruttiva del reo è stata una pattuglia del X° Distretto che la sera del 21 marzo scorso è intervenuta in via Pietro Rosa per l’ennesima segnalazione di furto all’interno del parco giochi del posto. L’uomo, un 37enne romano, accortosi dell’arrivo degli agenti ha dapprima cercato di nascondersi tra i giochi dei bambini e successivamente, appena individuato dai poliziotti, ha provato, aggredendoli, a fuggire, ma è stato subito bloccato con le monetine, da poco trafugate, che cadevano dalle sue tasche. Per lo stesso, convalidato l’arresto per furto aggravato e resistenza a P.U., è stata disposta la custodia cautelare in carcere.