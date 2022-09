Roma: ”Se lo rivuoi, devi pagarmi!”, ruba il cellulare ad un passante e pretende denaro

Roma. Estorsione in mezzo alla strada, all’improvviso. A seguito di un furto. L’uomo prima aveva sottratto il cellulare alla vittima, e poi aveva preteso la modica cifra di 200 euro per riconsegnarlo. In pratica, la vittima avrebbe dovuto acquistarlo nuovamente, stando al prezzo che doveva pagare per riavere il suo oggetto.

Furto ed estorsione in strada a Roma

Il fatto è andato in scena nei pressi di piazza dell’Indipendenza. Lì, subito dopo, il personale della Squadra Mobile ha arrestato il soggetto responsabile dell’atto: un cittadino pakistano di 45 anni, ora gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e furto aggravato.

Leggi anche: Roma, accoltellato per il cellulare: 28enne in codice rosso

Colto in flagranza di reato

L’uomo è stato fermato in flagranza mentre chiedeva alla vittima 200 euro in cambio della restituzione dello Smartphone, l’uomo è stato anche denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di un altro telefono rubato. A seguito di convalida, nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di ritorno nel Comune di Roma.