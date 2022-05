Roma, ”beccato” mentre smontava gli pneumatici alle auto in sosta

Roma. Era alle prese con un furto di pneumatici da un’auto in sosta, ma poi qualcosa non è andato secondo i piani. Un agente della Polizia Locale fuori servizio, infatti, lo hanno sorpreso mentre stava trafficando vicino all’auto in sosta nel quartiere Talenti.

Si trattava di un 30enne di nazionalità romena alle prese con un furto di pneumatici e colto in flagranza di reato.

L’intervento dell’agente fuori servizio

L’agente della Locale intervenuto, in quel momento era fuori servizio, ma non ha perso tempo e si subito avvicinato all’uomo e, accortosi dell’azione illecita, è intervenuto senza alcuna esitazione, riuscendo a bloccare il ladro, nonostante un suo tentativo di fuga.

L’arresto dopo il tentativo di fuga

Sul posto, poi, sono giunti anche i rinforzi con una pattuglia dei caschi bianchi, prontamente allertata, unitamente a una volante della Polizia di Stato, di passaggio nella zona.

L’uomo colto in flagranza di reato è stato così tratto in arresto per resistenza e furto. Arrivata questa mattina, all’esito del processo, la condanna a 10 mesi di carcere.