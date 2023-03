Roma, il giovane creator Sergio Pellizzieri travolto da un pirata della strada: ”Sono vivo per miracolo”

Roma. Il popolare content creator Sergio Pellizzieri è stato investito in pieno da un autocarro mentre stava percorrendo, in sella al suo scooter, via Leone XIII, all’Aurelio. Travolto, letteralmente, da un conducente che si è poi rivelato essere un pirata della strada. Di fatto, stando a quanto riportato, il conducente non si è fermato dopo l’impatto.

Travolto mentre era in scooter da un pirata della strada

Quella avvenuta ieri, ha rischiato di trasformarsi nell’ennesima tragedia sulle strade capitoline. Come ha riportato anche Repubblica, in suo pezzo recente, il giovane ha raccontato, infatti che il suo incidente ” non si è aggiunto alla strage mortale infinita solamente per pura fortuna”. Sergio Pellizzieri, rinomato sul web, in grado di vantare tutta una serie di collaborazioni importanti come quella con Ariete, oltre a quella con Lovegang126, la crew di cui fanno parte Franchino e Ketama, ad ogni modo, l’ha scampata per miracolo. Fortunatamente, a seguito dell’impatto, il giovane non avrebbe riportato ferite gravi, ma ha comunque deciso di lanciare un appello per la sicurezza stradale in città, sempre più messa a repentaglio da quello che accade ogni giorno. Solamente qualche giorno fa, ad esempio, vi avevamo mostrato il bollettino delle morti in strada a partire dall’inizio del nuovo anno 2023, dimostrando quanto le strade, per i pedoni soprattutto, rappresentino un vero e proprio pericolo di Italia, con la regione Lazio che ha un certo primato, purtroppo.

Salvo per miracolo, ora si cercano testimoni

“La situazione è ormai fuori controllo – riflette il content creator – le soluzioni per rimediare a questa emergenza stradale sono tante, ma purtroppo ancora inapplicate nel silenzio delle istituzioni. Il Campidoglio quando intende svegliarsi?”, questa è la sua domanda ad oggi. “Mentre ero alla guida del mio scooter – continua – un autocarro bianco Ducato con un uomo alla guida mi ha travolto a grande velocità e con molta forza sbattendomi fuori strada e facendomi balzare diversi metri dalla moto. Non ho fatto in tempo a prendere la targa. Il conducente non mi ha prestato soccorso e si è allontanato con velocità prima dell’arrivo dei vigili”. Alla fine, il giovane, dopo l’incidente, è stato medicato presso il pronto soccorso del San Carlo di Nancy. 5 sono i giorni di prognosi a causa di svariate ferite su braccia e gambe. “Fortunatamente nulla di grave, indossavo il casco. Chiedo a eventuali testimoni, con qualsiasi informazione utile, di rivolgersi alla polizia locale del gruppo Aurelio”.