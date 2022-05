Roma, il locale fa troppo rumore e cittadini insorgono: niente più musica all’Hacienda

Musica ad altissimo volume tutte le notti fino alle 2:00. Ma anche pericolo per la sicurezza stradale, con automobilisti che andavano contromano per via Galla Placidia e raggiungere il locale, incuranti del codice della strada. E poi risse, schiamazzi per tutta la notte. Problemi che addirittura avevano costretto molte persone a chiedere ospitalità a parenti per riuscire a dormire tranquillamente almeno qualche notte. IV Municipio, a ridosso di Portonaccio. Questo succedeva a Roma , nel, a ridosso di Leggi anche: Paura a Roma, prima attraversa con il rosso poi accoltella l’automobilista: grave 71enne Spettacoli dal vivo fino alle 2 di notte, ma musica anche fino alle 5 La causa un locale, l’Hacienda, che aveva avuto dal Comune l’autorizzazione a svolgere spettacoli dal vivo, a partire dal 18 febbraio fino al 18 maggio, nell’orario compreso tra le 20 e le 2 di notte. Questo attirava pubblico eterogeneo. E confusione a non finire. Oltre, come detto, a problemi di viabilità e di ordine pubblico. I residenti non riuscivano più a dormire. Il caos che si creava ogni notte era incredibile. Perché, secondo quanto riportato dagli abitanti del quartiere, in realtà la musica iniziava già prima, verso le 18:30, e terminava molto oltre l’orario consentito. Infatti era stata chiesta al Comune una proroga dell’orario, fino alle 3:00, ma la musica (che poi arrivasse dal locale o da fuori non si sa, ma c’era) proseguiva spesso e volentieri fino alle 5:00 del mattino. E’ iniziata così una lunga battaglia da parte dei cittadini, che trascorrevano le loro notti in bianco. A loro si è unito Fabrizio Montanini, consigliere municipale, che l’11 maggio ha presentato una mozione determinante. E ieri il locale ha avuto la notifica della sospensione degli eventi. Leggi anche: Auto pirata travolge i genitori di Stefano Cucchi e poi scappa. La sorella Ilaria: ”Non può farla franca!” La sospensione dell’attività “Ognuno di voi”, ha detto Montanini ai cittadini del quartiere per spiegare il suo gesto – sa quanto mi stiano a cuore le attività commerciali e respinga ogni post denigratorio nei loro confronti, preferendo sempre il dialogo costruttivo. Ma ci sono sempre delle eccezioni e questa è una di quelle. Eccezione motivata dal fatto che l’esercente in questione ha preso in giro tutti noi nel momento iniziale del dialogo costruttivo (assemblea pubblica del 24/3 e successivi suoi commenti sul gruppo del Comitato), smentendo la promessa di porre fine agli eventi-discoteca per inizio Aprile.

Pensava, così facendo, di tranquillizzarci e arginare le nostre eventuali proteste. Invece, io e i cittadini di Via Galla Placidia, via dei Cluniacensi e via San Polo dei Cavalieri abbiamo continuato a batterci con raccolte firme ed esposti.

Il culmine delle nostre battaglie è stata la mia presentazione in Municipio di una mozione volta a mettere fine a questo increscioso problema che ha tolto il sonno per troppo tempo ai miei concittadini.

Ringrazio il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e l’assessore Dino Bacchetti per aver dato seguito alle nostre richieste.