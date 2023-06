Roma, in casa con la cocaina, migliaia di euro in contanti e un taser: tre arrestati

Nascondevano in casa la cocaina, migliaia di euro in contanti e un taser. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato 3 cittadini albanesi, due di 22 anni e uno di 35 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati dei reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi, in concorso.

I carabinieri hanno effettuato un controllo dei 3 uomini per poi passare alla perquisizione personale e nella loro abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di cocaina, un taser – storditore elettronico e la somma contante di 9.280 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l’arresto i 3 sono stati condotti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Ma non è tutto, perché nel corso di un’analoga attività i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato altre due persone, una coppia di romani di 38 e lei di 47 anni. I due sono stati beccati a bordo di un’autovettura mentre cedevano dello stupefacente ad un uomo che è stato identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 3 grammi circa di cocaina e la somma contante di 310 euro.

Arrestata anche una 35enne romana, che nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stata trovata in possesso di 17 dosi di cocaina del peso di circa 14 grammi. Nell’abitazione della donna, nel corso della successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto ulteriori 25 dosi della medesima sostanza. In manette è finito anche un ragazzo di 19 anni, fermato per un controllo in via della Storta, mentre si trovava a piedi. Il 19enne è stato trovato in possesso di 97 grammi di hashish e di 125 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare da parte dei Carabinieri ha permesso di rinvenire ulteriori 12 grammi della medesima sostanza.

Tutti gli acquirenti sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.