Roma, incendi alla Caffarella: immortalato il piromane (FOTO)

‘Basta’. Queste le uniche parole che tanti cittadini a Roma dicono da giorni. ‘Basta incendi’. ‘Basta emergenza rifiuti’. ‘Basta disagi’. E se alcuni di questi non possono essere controllati e risultano ‘più grandi di noi’, altri sono causati, consapevolmente, dall’uomo. Questa è l’ennesima storia di un piromane che gode nel vedere tutto a fuoco, ai danni degli altri. Ecco la foto.

Il testimone che ha scattato la foto

Come riporta ilMessaggero, in quel momento è passato vicino al parco un runner che ha visto un uomo dall’atteggiamento sospetto. Si trovava vicino a delle sterpaglie e si stava organizzando per dare fuoco a tutto. Il runner ha cercato di fermarlo ma è stato attaccato con toni molto violenti, così tanto da incutergli paura. Ha scattato comunque una foto che ha girato immediatamente ai guardaparco e al Raggruppamento Emergenza Roma 9. A tutti gli effetti è caccia al piromane.

Identikit

Stando alle testimonianze, probabilmente si tratta di uno straniero anche molto violento. In queste ore i guardaparco e i “rangers” della protezione civile lo stanno cercando con tutti i mezzi a loro disposizione. Gli operatori hanno iniziato le ricerche nei pressi di via Carlo De Bildt, il loro strumento principale è il drone dotato di termocamera che riesce a identificare eventuali presenze sospette nel parco anche di notte.