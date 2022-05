Roma, allarme incendi: due roghi divampati nel giro di un’ora. ”E in estate sarà peggio”

Roma. Due sono gli elementi essenziali perché si appicchi un incendio e divampi nel circondario: caldo e vento. Ed entrambi di certo non mancano in questo momento, soprattutto nella Capitale.

Primo incendio zona Eur: roghi in un’area verde

L’ultimo incendio segnalato è stato quello in un’area verde dell’Eur, a ridosso di via Cesare Pavese. Nelle ultime ore i vigili del fuoco sono impegnati proprio in quella zona, nelle operazioni di spegnimento dell’incendio che si è progressivamente trasformato in un vasto rogo che sta divorando vegetazione e sterpaglie dell’intera area.

Fiamme vicine alle abitazioni

Le fiamme si sono innescate intorno alle 15.00 della giornata di oggi, venerdì 20 maggio, ed hanno proseguito velocemente la loro corsa, divorando tutto quello che incontravano dinanzi, sino ad arrivare vicino alle abitazioni.

Di fatto, l’incendio è ben visibile anche dalla sede dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Sul posto per le operazioni di spegnimento le squadre dei pompieri arrivate dal distaccamento dell’Eur e i vigili urbani.

Divorati dalle fiamme un camper e un’auto

Ma gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco, ora che la stagione è iniziata a pieno regime e le occasioni per il fuoco si moltiplicano. In fiamme, nelle scorse ore anche un camper e un’auto in sosta a Testaccio. Anche qui, nel primo pomeriggio, intorno alle 13 circa, in largo G.B. Marzi.

L’incendio sembrerebbe essere iniziato dal camper segnalato, per poi estendersi anche ad una Fiat Punto, regolarmente in sosta. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, ma non hanno rinvenuto alcun innesco. Nessun ferito al momento. Ulteriori accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica e le cause.