Roma, incidente in via Aurelia: scooter si schianta, uomo in codice rosso

Brutto incidente a Roma, in via Aurelia, nel XIII Municipio, ieri sera intorno alle ore 21:00. Un uomo in sella al suo scooter, un Piaggio Liberty 125, mentre percorreva la strada in direzione Raccordo ha perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora da appurare. Lo scooter ha sbandato e si è schiantato violentemente a terra, presumibilmente dopo aver preso il new jersey.

Incidente via Aurelia, cosa è successo

L’incidente è avvenuto al chilometro 8,400 di via Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via Licio Giorgeri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Agostino Gemelli. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Prati. Saranno i caschi bianchi che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che sembrerebbe essere autonomo. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni.

Violento impatto sull’Aurelia, un furgone avvolto dalle fiamme: il conducente in pericolo