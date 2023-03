Roma, incidente sulla tangenziale paralizza il traffico: file chilometriche

Roma. Un incidente dell’ultima ora, oggi, sabato 4 marzo 2023, sulla tangenziale che ha innescato file lunghissime e ingolfi stradali. Le dinamiche non sono ancora chiare. Proprio in questo momento gli agenti della Polizia Locale sono sul posto per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’ordine di responsabilità e soprattutto la dinamica che ha portato al sinistro che sta infuocando la tangenziale.

Incidente in tangenziale: scontro tra auto

Le strade della Capitale, si sa, non sono facili, in qualsiasi giorno della settimana. Anche di sabato, quando il fine settimana riesce a smollarci dai nostri impegni e il ritmo vitale dovrebbe rallentare, almeno per la maggior parte di noi. Eppure, anche oggi, sabato 4 marzo 2023, si è verificato l’ennesimo incidente sulle strade che ha comportato inevitabilmente forti disagi per gli utenti della strada. A scontrarsi, due auto, le cui carrozzerie sembrano avere riportato seri danni. Non ci sono notizie sulle condizioni dei conducenti, ma pare che l’impatto non abbia avuto serie ripercussioni su di loro, nonostante le carrozzerie delle auto coinvolte sembrano essere ridotte davvero male. L’incidente si è verificato sulla tangenziale, in direzione San Giovanni, altezza Moschea/Villa Ada.

Le condizioni del traffico nell’ultima ora

Le ripercussioni, però, non sono state lievi dal punto di vista della viabilità e del traffico stradale, che in quest’ultima ora sta passando i suoi minuti peggiori sul tratto che va dalla zona Balduina fino al punto in cui si è verificato l’impatto. Il transito sembra essere davvero difficoltoso, con file chilometriche e utenti paralizzati all’interno delle loro auto. Come anticipato, le dinamiche che hanno portato all’innesco dell’incidente non sono ancora molto chiare, così come le condizioni esatte dei conducenti. Sul posto, proprio in questi minuti, stanno operando gli agenti della Polizia Locale immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro per gli opportuni rilievi che saranno necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.